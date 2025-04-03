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Общество

Туристический налог, борьбу с «наливайками» и поддержку потребкооперации обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове

03.04.2025 16:32|ПсковКомментариев: 0

Заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам проходит на площадке областного Собрания депутатов. Законодателей регионов Северо-Запада приветствовал спикер регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и дале: Псковское областное Собрание депутатов

Председатель провёл для коллег небольшой экскурс в историю Псковщины, рассказал о православных и культурных «жемчужинах» региона, ратных традициях приграничья, развитии региональной экономики и перспективных «точках роста».

«Мы рады гостям и всегда стремимся пригласить коллег в нашу область, показать наши достижения и вместе обсудить общие проблемы. Мы очень дорожим нашими крепкими парламентскими связями в рамках Северо-Западной ассоциации, нашими дружескими контактами и деловыми отношениями. Вообще, ПАСЗР – это хороший инструмент, чтобы общаться, перенимать опыт, и просто искренне по–человечески дружить», - обратился к представителям законодательных органов Александр Котов и пожелал коллегам успешной работы в рамках обсуждаемой повестки.

Председатель комитета, руководитель постоянной комиссии по бюджету и налогам Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин поблагодарил псковичей за сердечный приём. Он подчеркнул, что круг актуальных вопросов для совместного обсуждения определяется регионами. Так, сразу два субъекта – Санкт-Петербург и Ленинградская область - заострили внимание на аспектах, связанных с введением туристического налога.

Законодатели Санкт-Петербурга предложили на государственном уровне расширить перечень льготных категорий граждан, освобождённых от уплаты этого сбора. «Федеральное законодательство установило достаточное количество льготников, и действительно каждый субъект может эту льготу расширить самостоятельно, но есть одна категория, которая касается всех – это студенты. Во многих университетах из-за нехватки мест в общежитиях открыты студенческие гостиницы, где с введением туристического налога возросла стоимость проживания», - обозначила проблему, ставшую поводом для разработки проекта федерального закона, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова. Парламентарий подчеркнула, что данная мера поддержки должна быть введена централизованно, так как студенты приезжают на обучение в разные регионы. Члены комитета поддержали законодательную инициативу.

 

Дискуссию, связанную с новым правом органов местного самоуправления вводить туристический налог, продолжил Николай Пустотин.

«Сегодня мы ставим вопрос: а как сделать так, чтобы средства, собираемые от этого налога, были "окрашенными". Сама суть сбора заключается в том, чтобы направить дополнительные деньги на улучшение туристической инфраструктуры, но эти средства нецелевые, а значит, они могут «затеряться» в бюджетах сельских и городских поселений», - попросил коллег поделиться мнением по данному вопросу председатель комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам.

Член комитета от Псковской области вице-спикер Александр Братчиков отметил, что законодательно органы местного самоуправления вправе самостоятельно решать, на что потратить дополнительные средства, регион может лишь рекомендовать им это. Как вариант, Александр Братчиков предложил рассмотреть аналогию с дорожным фондом, средства которого направляются исключительно на дорожную деятельность.

Заместитель постоянного комитета, законодатель из Калининградской области Александр Никулин обратил внимание, что муниципалитеты, которые принимают на своей территории много туристов, несут значительные дополнительные расходы, например, на вывоз мусора, и этот нюанс тоже необходимо учитывать. Обобщив все мнения, депутаты договорились детально проработать вопрос и к следующему заседанию комитета подготовить проект обращения в федеральные органы власти.

 

По инициативе Вологодской области предметом парламентского обсуждения стало предложение об установлении нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость для торговых объектов, обслуживающих граждан в труднодоступных и малонаселённых пунктах с численностью населения до 200 жителей. Вологодский депутат Виктор Леухин пояснил, что речь идёт о предприятиях потребительской кооперации, которым придётся платить больше налогов в связи с изменившимися требования законодательства.

«Торговля в отдалённых деревнях нерентабельна, и предприятия потребительской кооперации перекрывают убыточность собственных торговых точек в сельской местности за счёт деятельности объектов, расположенных в районных центрах и в населённых пунктах с большей плотностью населения. Увеличение налоговой нагрузки не позволит использовать прежний механизм, в связи с чем прогнозируется закрытие 50% торговых объектов», - выступил депутат.

Александр Братчиков поддержал коллегу, отметив, что рост налоговой нагрузки усложняет деятельность предприятий потребительской кооперации, которые осуществляют социальную функцию на селе. Члены комитета единогласно поддержали проект соответствующего обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ещё одной темой обсуждения стало законодательное регулирование розничной продажи алкогольной продукции. Депутат Законодательного Собрания Республики Карелии Леонид Лиминчук представил коллегам обобщённую информацию об установленных в субъектах СЗФО запретах и ограничениях продажи алкоголя. Особое внимание в ходе дискуссии парламентарии уделили проблеме «наливаек». Они констатировали, что эффективных механизмов воздействия на недобросовестных торговцев спиртными напитками пока так и не удалось выработать.

 
«Долго бились депутаты, чтобы получить законодательные ограничения розничной продажи в общепите. Сейчас каждый регион идёт своим путём и нарабатывает свой опыт, как с этим явлением бороться. Ясно, что есть запрос граждан, и необходимо заниматься этой проблемой предметно, потому что, если «наливайка» расположена в МКД, если алкоголь разливается в любое время дня и ночи, если нет реакции правоохранительных органов, всё это вызывает серьёзное социальное напряжение»,- подчеркнул Леонид Лиминчук.

Члены комитета взяли время на то, чтобы выработать совместные предложения регионов по борьбе с «наливайками» и подготовить итоговый документ.

Кроме того, на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам были рассмотрены инициативы об оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате, а также расширении границ местности, на территории которой могут предоставляться жилые помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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