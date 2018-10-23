Общество

Более полусотни вакансий открыты на Псковской таможне

Псковской таможней объявлен конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФТС СЗТУ, всего на таможне региона открыты 54 вакансии.

В частности, в областной таможенный орган требуются таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля Себежского таможенного поста, МАПП Бурачки, МАПП Куничина Гора, МАПП Лудонка, МАПП Шумилкино, Убылинского таможенного поста. Также требуются таможенные инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров в гг. Великие Луки и Себеж.

Денежное содержание для государственного таможенного инспектора составляет 18 000-20 000 руб., старшего государственного таможенного инспектора - 20 000-22 000 руб., главного государственного таможенного инспектора - 22000 - 24000 руб.

Выплачиваются единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Служебный распорядок отдела применения системы управления рисками службы организации таможенного контроля: нормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя (понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48).

Служебный распорядок отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров и таможенных постов: сменный график работы (смена 12 часов): с 09:00 до 21:00 и с 21:00 до 09:00 следующих суток, 2 перерыва по 30 мин. в служебное время.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 180000, г. Псков, ул. Воровского, 20, с 17 октября по 6 ноября 2018 года включительно.