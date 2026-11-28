В осенне-зимний период в прихожую вместе с уличной обувью попадают влага, песок, грязь и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги и тротуары. Эти загрязнения способны не только оставлять следы, но и постепенно портить напольное покрытие. Как защитить пол в холодный сезон и организовать правильный уход за разными материалами, рассказала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Как пояснила специалист, наиболее уязвимыми к воздействию влаги считаются паркет, массивная доска и ламинат. Если вода долго остается на деревянной поверхности, материал может разбухнуть, потемнеть или деформироваться. У ламината особого внимания требуют стыки и края планок: при регулярном попадании влаги они могут увеличиваться в объеме.

«Плитка и керамогранит менее восприимчивы к воде, однако тоже нуждаются в защите. Мелкие частицы песка способны царапать поверхность, а грязь и противогололедные составы постепенно накапливаются в межплиточных швах. Натуральный камень требует более деликатного обращения: некоторые его разновидности могут повреждаться под воздействием кислот и агрессивной бытовой химии», — сказала Чихринова.

Перед входной дверью или в тамбуре эксперт рекомендует разместить жесткий коврик со скребковой поверхностью. Он будет задерживать песок и крупные загрязнения. В самой прихожей можно постелить влаговпитывающий коврик, который соберет остатки воды с подошв. Чтобы он сохранял свои свойства, его необходимо регулярно чистить и сушить.

Для мокрой обуви подойдет специальный пластиковый поддон с бортиками или решеткой. Он позволит собирать стекающую воду и не допускать ее распространения по полу. При этом снег, грязь и остатки реагентов желательно удалять с обуви сразу после возвращения домой.

Способ уборки следует выбирать с учетом материала напольного покрытия. Например, с плитки и керамогранита сначала нужно удалить сухой песок и мелкий мусор с помощью веника или пылесоса, а уже затем протирать поверхность влажной тряпкой. Межплиточные швы рекомендуется время от времени очищать мягкой щеткой с использованием моющего состава. Для натурального камня необходимо выбирать специальные средства, учитывающие особенности конкретного материала.

При уходе за ламинатом, паркетом и деревянной доской главное — не допускать скопления воды и образования луж. Для очистки таких поверхностей лучше использовать хорошо отжатую тряпку или швабру с насадкой из микрофибры. Деревянные покрытия при необходимости можно дополнительно обрабатывать маслами, восками или лаками, совместимыми с уже нанесенным защитным слоем. Ламинату дополнительная пропитка не требуется.