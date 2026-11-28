Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на погранпереходе «Койдула» («Куничина Гора»). По его словам, за последние сутки в течение 12 рабочих часов красный свет горел 8 часов 20 минут – таким образом, переход работал чуть более 3,5 часов.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Цинизм эстонских властей и раз за разом проявляющаяся античеловеческая сущность уже давно не удивляют. В своем стремлении создать на границе с Россией максимально непереносимые условия наши соседи весьма преуспели. И вот очередная история. За последние сутки на погранпереходе «Койдула» («Куничина Гора») в течение 12 рабочих часов красный свет горел 8 часов 20 минут. То есть из 12 возможных переход работал чуть более 3,5 часов!» - написал глава региона в Мах.

Однако, по его словам, на этом история не заканчивается. На том же переходе «Койдула» эстонские пограничники сегодня демонстративно опустили шлагбаум прямо перед рейсовым автобусом, оставив 62 человек и водителя до утра на нейтральной полосе. «Без еды, без удобств. За шлагбаумом и за гранью здравого смысла», – добавил Михаил Ведерников.

Для полноты картины губернатор уточнил, что основная часть пассажиров злосчастного рейса являются гражданами Эстонии.

«Наши пограничники предложили людям вернуться с нейтральной полосы на территорию России, но пассажиры возвращаться боятся – вдруг завтра "принимающая сторона" и вовсе не зажжет долгожданный зеленый свет. Даже интересно, до чего еще можно додуматься в стремлении напакостить России. Шок и абсурд», – резюмировал Михаил Ведерников.

Напомним, ситуация на государственной границе со странами Прибалтики остается напряженной. Сохраняется неритмичный прием как транспортных средств, так и физических лиц сопредельными сторонами на российско-латвийском и российско-эстонском направлениях. Время ожидания прохода через пешеходный участок российско-эстонской границы может составлять более суток, свыше 150 человек ежедневно не успевают пройти границу до окончания работы эстонского КПП.

Ранее глава региона прокомментировал решение эстонских властей о закрытии границы с Россией с 1 декабря.