Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на погранпереходе «Койдула» («Куничина Гора»). По его словам, за последние сутки в течение 12 рабочих часов красный свет горел 8 часов 20 минут – таким образом, переход работал чуть более 3,5 часов.
Фото: Михаил Ведерников / Мах
Однако, по его словам, на этом история не заканчивается. На том же переходе «Койдула» эстонские пограничники сегодня демонстративно опустили шлагбаум прямо перед рейсовым автобусом, оставив 62 человек и водителя до утра на нейтральной полосе. «Без еды, без удобств. За шлагбаумом и за гранью здравого смысла», – добавил Михаил Ведерников.
Для полноты картины губернатор уточнил, что основная часть пассажиров злосчастного рейса являются гражданами Эстонии.
Напомним, ситуация на государственной границе со странами Прибалтики остается напряженной. Сохраняется неритмичный прием как транспортных средств, так и физических лиц сопредельными сторонами на российско-латвийском и российско-эстонском направлениях. Время ожидания прохода через пешеходный участок российско-эстонской границы может составлять более суток, свыше 150 человек ежедневно не успевают пройти границу до окончания работы эстонского КПП.
Ранее глава региона прокомментировал решение эстонских властей о закрытии границы с Россией с 1 декабря.