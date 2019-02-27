Общество

Председателем правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» избрана Валентина Понизовская

Председателем правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» избрана глава Красногородского района Валентина Понизовская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 5 марта на Отчетно-выборном собрании Совета.

Других кандидатур на должность представлено не было. За ее избрание в режиме открытого голосования проголосовали 115 человек.

Напомним, ранее ассоциацию возглавлял глава Опочецкого района Юрий Ильин. Срок его полномочий в данной должности истек.

От имени членов ассоциации он поздравил свою преемницу с избранием и пожелал активно работать на благо региона в тесном взаимодействии с органами госвласти. В ответном слове Валентина Понизовская поблагодарила всех за оказанное доверие.

«Надеюсь, что работать и решать проблемы наших муниципальных образований, которых очень много, мы будем вместе. Конечно, я надеюсь на поддержку администрацию Псковской области и областного Собрания», - подчеркнула она.

Далее Валентина Понизовская продолжила на правах руководителя ассоциации проведение собрания.