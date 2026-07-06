 
Общество

Невролог объяснила, почему поздний ужин вреднее гаджетов

0

Поздний плотный ужин нарушает ночное восстановление, так как организм тратит силы на переваривание пищи вместо отдыха, рассказала невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Многие думают, что сытый желудок помогает быстрее уснуть. Но на самом деле организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность», — сказала Миляуша Мамадалиева «Газете.Ru».

По словам врача, поздний ужин влияет на качество сна сильнее, чем гаджеты, поскольку нагружает систему пищеварения, печень, поджелудочную железу и сердце. Кроме того, полный желудок перед сном может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, а сладкая пища провоцирует скачки глюкозы, из-за которых сон становится тревожным и поверхностным, отметила Мамадалиева. Чтобы избежать этих проблем, врач советует не переносить основной прием пищи на поздний вечер, а ужинать легкой едой и заранее, оставляя время на переваривание.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026