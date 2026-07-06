Невролог объяснила, почему поздний ужин вреднее гаджетов

Поздний плотный ужин нарушает ночное восстановление, так как организм тратит силы на переваривание пищи вместо отдыха, рассказала невролог, рефлексотерапевт клиники «Постурато» Миляуша Мамадалиева.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Многие думают, что сытый желудок помогает быстрее уснуть. Но на самом деле организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность», — сказала Миляуша Мамадалиева «Газете.Ru»

По словам врача, поздний ужин влияет на качество сна сильнее, чем гаджеты, поскольку нагружает систему пищеварения, печень, поджелудочную железу и сердце. Кроме того, полный желудок перед сном может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, а сладкая пища провоцирует скачки глюкозы, из-за которых сон становится тревожным и поверхностным, отметила Мамадалиева. Чтобы избежать этих проблем, врач советует не переносить основной прием пищи на поздний вечер, а ужинать легкой едой и заранее, оставляя время на переваривание.