Психолог назвала позволяющий избежать плохого настроения метод

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала в понедельник, 6 июля, как вести себя при депрессии, объяснила, как не утонуть в информационном хаосе и почему психотерапия теперь стала обязательной для всех.

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По словам специалиста, сейчас не просто кризисное время, а смена эпох. Происходит изменение стандартов, условий жизни и формулы успеха.

«Человек находится в стадии неопределенности. Есть всего два выбора: правильное и необходимое. Иногда необходимое решение (необязательно правильное) нужно быстро принять, чтобы оттолкнуться и действовать дальше. Если вы мечетесь — это прямой путь в депрессию», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Психолог отметила, что прежде всего необходимо перестать мониторить все новости, а перейти только на официальные источники.

«Обращайтесь в официальную медицину, а не к псевдоблогерам, которые советуют отвар подорожника вместо протокола лечения. Легко нырнуть в окружение негативного порядка, обсуждая, что всё плохо. Дайте себе задачу каждый день говорить о хорошем и продуцировать это. Радость заразительна», — объяснила Колосова, добавив, что следует наблюдать за своим состоянием и ​самочувствием близких, потому что депрессивное расстройство само собой не проходит.