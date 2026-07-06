«Вот добьюсь — тогда и заживу»: эксперт пояснил, почему 90% людей живут в синдроме отложенной жизни

Знакомая картина: «Вот получу диплом — тогда и начну жить». Потом: «Вот найду работу — тогда заживём». Потом: «Вот куплю квартиру, вот запущу бизнес, вот выйду на пенсию...». Вышел, но оказывается, что жизнь прошла, а ты всё ждал.

Как пояснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, гедонистическая адаптация — это механизм психики, поддерживающий стабильный уровень удовлетворённости жизнью. В 1971 году психологи Брикман и Кэмпбелл ввели понятие «гедонистического релятивизма»: человек быстро привыкает к счастью и достижениям, и со временем снова считает себя «средне-счастливым».

«Мы адаптируемся не только к плохому, но и к хорошему — и это объективный физиологический процесс, а не личная неудача. По разным оценкам, от 80 до 90% людей в возрасте от 30 до 60 лет живут с установкой «вот добьюсь — тогда и заживу». Корни этого синдрома часто уходят в детство: если жизнь была жёстко расписана взрослыми, человек не научился самостоятельно выбирать и ощущать ценность текущего момента», - сказал он.

Но, как отмечает эксперт, гедонистическая адаптация — не приговор. Её можно ослабить, если вносить разнообразие в повседневные дела и учиться замечать хорошее здесь и сейчас. Это не отказ от целей, а умение перестать ждать, что счастье когда-нибудь наступит — после диплома, после повышения, после покупки квартиры.

«Психологи называют это синдромом отложенной жизни: человек считает свою жизнь черновиком и подготовкой к будущему. Счастье не надо заслуживать, его надо испытывать здесь и сейчас. Иначе можно всю жизнь откладывать важные шаги: заниматься любимым делом "когда-нибудь потом", бояться сделать предложение до финансовой стабильности, ждать идеального момента, который не наступит», - продолжил Яков Якубович.

По словам эксперта, важно позволить себе получать удовольствие, невзирая на результат. Концентрироваться на том, что приобретаешь в процессе: навыки, личный рост, впечатления. Когда ценность смещается с результата на ежедневное действие — исчезает ощущение внутренней пустоты. Человек, вовлечённый в процесс и получающий от него удовольствие, неизбежно получает и результат. Но результат становится не главной целью, а приятным бонусом.

«Часто мы ставим ложные цели — навязанные обществом или окружением, — а не то, что действительно важно. И когда достигаем — чувствуем пустоту, потому что удовлетворили чужую потребность. А ещё мы обесцениваем: ставим новые цели, но забываем наслаждаться процессом и хвалить себя за путь. Чтобы получать кайф от процесса, нужен творческий подход. Рутина и бесполезная работа утомляют, поэтому нужно искать изюминку в своём занятии. Никогда не делать одинаково: в преподавании — использовать новые технологии и геймификацию, в аудите — пробовать новые процедуры, в аналитике — осваивать новые инструменты, в продвижении — искать новые каналы и техники. И главное — всё время учиться. Тогда процесс перестаёт быть рутиной и становится приключением».

Счастье «здесь и сейчас» — не отказ от целей, пишет RuNews24.ru. Это умение находить радость в каждом дне, в каждом маленьком шаге. Не откладывать жизнь на потом, а проживать её прямо сейчас. Потому что «потом» может не наступить. Или наступить, но оказаться не таким, как ты представлял.