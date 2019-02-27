Общество

В псковском филиале академии ФСИН России вышел очередной выпуск радиогазеты

В псковском филиале академии ФСИН России вышел очередной выпуск радиогазеты, рассказывающий об образовательной организации, а также сотрудниках, курсантах и студентах, успехи которых в научной, культурной и спортивной деятельности стали общественно значимыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Программу провели курсанты Екатерина Григорьева и Илья Сойкин, пригласив к разговору в студию доцента кафедры государственно-правовых дисциплин псковского филиала академии ФСИН России Романа Иванякова, который возглавляет рабочую группу по проведению мониторинга наркоситуации в регионе по итогам 2018 года.

Гость студии отметил, что проведение мониторинга наркоситуации в регионе вот уже шестой год поручается академии в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и академий ФСИН России. На сегодняшний день опрошено две тысячи респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области. Началась оценка статистических и информационно-аналитических сведений и экспертных оценок, полученных в ходе проведенного мониторинга, и подготовка доклада губернатору Псковской области.

В эфире радиопрограммы Роман Иваняков поделился трудностями, с которыми приходится сталкиваться рабочей группе при проведении мониторинга наркоситуации, при этом отметив, что в целом население доброжелательно относится к сбору информации по данной проблематике.

В завершение программы доцент кафедры государственно-правовых дисциплин от лица профессорско-преподавательского состава образовательной организации поздравил прекрасную половину академии с наступающим светлым весенним праздником, который ежегодно отмечается 8 марта, – международным женским днем.