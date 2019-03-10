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Общество

«Узнай мир»: Достопримечательности городов-побратимов Пскова и Великих Лук появились в Википедии

12.03.2019 19:47|ПсковКомментариев: 0

11 марта фонд «Викимедиа РУ» подвел итоги конкурса «Узнай мир. Начни с побратимов», проходившего с ноября прошлого года. Как и предыдущие состязания, проводившиеся в рамках серии «Узнай Россию», данное соревнование было поддержано межрегиональной «Ассоциацией почетных граждан» — предоставившей призовой фонд свыше 300 тысяч рублей. Побратимские отношения Пскова с городами Гера (Тюрингия, Германия) и Перт (Шотландия) – а также культурные связи города Великие Луки с Полоцком (Беларусь) и Псковского района с белорусским регионом Шарковщина – позволили участникам конкурса добавить 58 статей о достопримечательностях этих зарубежных населенных пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда «Викимедиа РУ».

В частности, на русском языке стала доступна информация о замке Остерштайн, почти полностью разрушенном в результате воздушного налета в годы Второй мировой войны; о дворце Тинц, построенном в 1745—1748 годах и успевшем послужить аристократической резиденцией, лагерем для военнопленных, госпиталем, партийной школой, трудовым лагерем, зданием суда и университетским кампусом; и о Музее прикладного искусства Геры, открытом в 1984 году. Кстати, информация о Городской и региональной библиотеке Геры, носящей имя Александра Пушкина, является по-своему уникальной – поскольку отсутствует в немецкоязычной Википедии.

В конце 2018 года проект «Узнай Россию» получил первое место на федеральном конкурсе «Доброволец России» в номинации просветительских проектов «Говорит волонтер». 5 декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей, проходившей в московском дворце «Парк легенд».

Сам конкурс «Узнай мир. Начни с побратимов» был посвящен достопримечательностям российских и зарубежных городов-побратимов, то есть населенных пунктов, между которыми установлены постоянные культурный связи, включающие в себя обмен делегациями, художественными или спортивными коллективами. На конкурс принимались статьи в Википедии о таких достопримечательностях как музеи, скульптурные и архитектурные памятники, городские парки, фестивали и ярмарки – в общем, обо всём, что интересно туристам из породнённых городов. Двойные баллы жюри присваивало за информацию о достопримечательностях малых городов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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