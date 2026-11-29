Кузнец, конюх, кольщик дров и обмотчик электрооборудования вошли в число профессий, спрос на которые вырос у работодателей в России, рассказали в «Авито Работа».

«Ремесленные и прикладные профессии сохраняют спрос: работодатели ищут специалистов по обработке металла, оцифровке текстов и ремонту электротехнического оборудования», - отметили аналитики компании.

Самый заметный рост — в кузнечном деле. Кузнецам предлагают среднюю зарплату почти в 131 тысячу рублей в зависимости от стажа, специализации и квалификации.

На втором месте по динамике спроса — оцифровка текстов со средним зарплатным предложением в 64,4 тысячи рублей. Наборщики текстов работают с рукописями, архивными документами и другими материалами, которые нужно перевести в цифровой формат.

Замыкают тройку лидеров обмотчики со средним зарплатным предложением в 78,5 тысячи рублей в месяц. Они изготавливают и ремонтируют обмотки электродвигателей, трансформаторов и другого электротехнического оборудования.

На четвертом месте по росту спроса оказались кольщики дров, их средний предлагаемый доход достиг 60,3 тысячи рублей, пишут РИА Новости .

«В топ-5 вошли и конюхи: количество вакансий для них выросло на 10%, а среднее зарплатное предложение составило 70 тысяч рублей в месяц», - подсчитали эксперты.