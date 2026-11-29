Мошенники от имени учителей убеждают родителей школьников сдавать деньги на подарки в преддверии Нового года, рассказала юрист, председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России в ЛНР Виктория Бабаханян-Тютюнникова.

«В предновогодний период традиционно активизируются мошенники, спекулирующие на доверии родителей. Злоумышленники создают в мессенджерах профили-дубликаты педагогов и руководства школ, требуя срочно перевести деньги на подарки, классные нужды или под предлогом экстренных ситуаций», - сказала Бабаханян-Тютюнникова.

Она отметила, что при любом подозрительном сообщении о сборе денег необходимо сразу связаться с классным руководителем или администрацией школы по известным номерам.