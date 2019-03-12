Общество

Об истории Воронича к 670-летию его первого упоминания в летописи пойдёт речь за круглым столом в «Михайловском»

До конца следующей недели, то есть до 24 марта включительно, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» принимают заявки от потенциальных участников круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М.Е. Васильева. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нынешнем году подобный круглый стол будут проводить в десятый раз.

Традиционно разговор в «Михайловском» пойдёт о наиболее актуальных проблемах, которые встают перед специалистами, занятыми в работе по сохранению и развитию исторических территорий, а также по выявлению, изучению, хранению и популяризации объектов культурного наследия. В свете того, что в нынешнем году исполняется 670 лет с момента первого упоминания крепости Воронич в Псковской летописи, основной блок сообщений и обсуждений предполагается посвятить памятникам этого старинного городища и его округи, в том числе и археологическим коллекциям, которыми на сегодня располагают историки и музейщики.

П.Н. Быстров. Георгиевская церковь на Ворониче. Источник: собрание музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что в 14 - 16 веках крепость Воронич защищала юго-западные рубежи Псковской земли - вплоть до разорения этих мест войсками Стефана Батория в 1581 году. В 16 столетии Воронич был центром обширного по территории уезда, однако позднее утратил своё стратегическое значение. В середине второй половины 18 века неподалёку от Воронича появляются усадьбы Петровское, Михайловское, Тригорское, принадлежавшие предкам и соседям и друзьям Пушкина. Ещё позже Воронич входит в историю мировой литературы - из-за надписи, сделанной поэтом на рукописи «Бориса Годунова»: «...писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче». Накануне столетия со дня смерти А.С. Пушкина, в 1936 году, территория городища Воронич была включена в состав Пушкинского Заповедника.

Уточнить подробности о работе предстоящего круглого стола можно на официальном сайте музея-заповедника, здесь же можно найти и форму заявки для желающих выступить на заседании с докладом или сообщением. Для слушателей (с правом голоса пи обсуждении услышанного) предварительная регистрация не требуется; вход на заседание X круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева свободный.