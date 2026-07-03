Пушкинские Горы войдут в вертикальный сериал о преображении малых городов

Поселок городского типа Пушкинские Горы вошел в список участников проекта «Продюсер города на миллиард». Команда готовит сериал о людях, которые меняют малые города России и привлекают на свои территории новые ресурсы, инвестиции и внимание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: Правительство Псковской области

Проект объединит шесть российских городов: Пушкинские Горы, Сысерть, Тобольск, Бирск, Миасс, и Тельма - территории с характером, историей и потенциалом.

«У каждого города — свой характер, свои герои, свои конфликты, свои смешные и сложные истории. Где-то оживает наследие и чтут купеческое прошлое города. Где-то появляются новые маршруты и городские коллаборации. Где-то возрождают старинную суконную фабрику. И именно эти истории мы будем показывать в сериале — малые города и люди, у которых получается», — отметили авторы проекта.

Инициатором подачи заявки для включения Пушкинских Гор в данный проект стала предприниматель, продюсер проекта развития территории «Горы Вдохновения» в Пушкинских Горах Ирина Авруцкая.

Организаторы «Продюсера города на миллиард» ищут участников медиалаборатории: предпринимателей, журналистов, блогеров, фотографов, SMM-специалистов, режиссеров, сценаристов и всех, кто умеет замечать городские истории. Жители Пушкинских Гор могут подать заявку по ссылке до 5 июля.

Съемки вертикального сериала «Продюсер города на миллиард» состоятся летом и осенью 2026 года. В начале 2027 года проект презентуют инвесторам, девелоперам, федеральным партнерам.

Проект «Продюсер города на миллиард» поддержан Президентским фондом культурных инициатив.