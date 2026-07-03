Участники проекта «Встречное движение» выступили в социальных учреждениях Псковской области

Артисты музыкального направления проекта «Встречное движение» посетили два социальных учреждения региона, подарив живое выступление жителям Первомайского дома-интерната и воспитанникам Центра помощи детям в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители проекта.

Фото здесь и далее: Проект «Встречное движение»

Как рассказали ПЛН, отдельный интерес и положительные эмоции вызвали номера, подготовленные воспитанниками интеграционных мастерских.

В течение учебного года под руководством преподавателей колледжа искусств и артистов симфонического губернаторского оркестра Ильи Кричевского и Ольги Фёдоровой ребята осваивали игру на музыкальных инструментах и разучивали любимые песни.

На концертах артисты интеграционных мастерских и студенты колледжа искусств исполнили произведения различных жанров, но главное — это душевная и искренняя атмосфера, которую удалось создать. Жители дома-интерната и дети из Центра помощи радостно встретили артистов и с удовольствием включились в творческое общение и совместное пение.

Выезды в социальные учреждения — один из итогов проекта «Встречное движение», поддержанного Фондом президентских грантов. Публичные выступления артистов производственных мастерских — значимая часть культурной адаптации и дополнительная мотивация продолжать творческие занятия уже после завершения проекта.