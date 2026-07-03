Ярмарка вакансий с ведущими работодателями региона пройдет в Пскове

Кадровый центр «Работа России» по городу Пскову и Псковскому району проведет ярмарку вакансий 8 июля в 11:00. Мероприятие состоится по адресу: улица Коммунальная, 71А. Участие в ярмарке примут четыре крупных работодателя Псковской области, которые представят десятки вакансий в различных сферах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения

ООО «Племпродуктор-Назия» (птицефабрика) приглашает ветеринарного врача (инкубатор) и сотрудника службы режима с заработной платой от 100 000 рублей, а также бухгалтера с доходом от 72 640 рублей. Компания предлагает иногородним соискателям релокационный пакет и помощь с подбором жилья.

ООО «ПсковАгроИнвест» открыло порядка 30 вакансий: обвальщик мяса — от 70 000 рублей, грузчик и слесарь КИПиА — от 60 000 рублей, электрик и упаковщик — от 50 000 рублей, формовщица — от 50 000 рублей, доярка — от 35 000 рублей, телятник — 40 000 рублей, агроном — от 40 000 рублей. Предприятие предоставляет доставку до работы транспортом и гибкий график.

АО «Псковский хлебокомбинат» предлагает заработную плату от 30 000 до 60 000 рублей на позициях: кондитер — 40 000–45 000 рублей (опыт не требуется), оператор линии — 45 000–60 000 рублей, слесарь-электрик — 45 000–60 000 рублей, комплектовщик готовой продукции — 30 000–45 000 рублей, пекарь — 45 000–60 000 рублей.

ОАО «Псковский гормолзавод» ищет офис-менеджера отдела продаж с окладом от 26 100 рублей и слесаря по ремонту автомобилей с доходом от 41 000 рублей (опыт от 3 лет).

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий ярмарки:

1. Ветеринарный врач (инкубатор) — от 100 000 руб. («Племпродуктор-Назия»)

2. Сотрудник службы режима — от 100 000 руб. («Племпродуктор-Назия»)

3. Бухгалтер — от 72 640 руб. («Племпродуктор-Назия»)

4. Обвальщик мяса — от 70 000 руб. («ПсковАгроИнвест»)

5. Грузчик / Слесарь КИПиА — от 60 000 руб. («ПсковАгроИнвест»)

Ярмарка вакансий пройдет в очном формате. Соискатели смогут лично пообщаться с представителями кадровых служб предприятий, задать вопросы об условиях труда и социальных гарантиях, а также подать резюме. Все работодатели гарантируют официальное оформление по Трудовому кодексу РФ, полный социальный пакет и своевременную выплату заработной платы.