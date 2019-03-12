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Глава Себежского района счел аферой историю с травлей девочки, написавшей письмо Путину

Глава Себежского района Леонид Курсенков счел аферой историю с травлей девочки, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину. Аудиозапись соответствующего комментария главы муниципалитета опубликовало издание «База». Как сообщает радио «Эхо Москвы», Леонид Курсенков добавил, что у семьи есть постоянный доступ в интернет, автомобиль и двое трудоустроенных взрослых, поэтому, по мнению чиновника, они не могут находиться в тяжелом материальном положении.

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В декабре 12-летняя школьница Таисия Перчикова написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась, что ее мама получает в больнице 12 тысяч рублей. Она попросила президента подарить мотоблок или мини-трактор для огорода.