Глава Себежского района счел аферой историю с травлей девочки, написавшей письмо Путину

Глава Себежского района Леонид Курсенков счел аферой историю с травлей девочки, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину. Аудиозапись соответствующего комментария главы муниципалитета опубликовало издание «База». Как сообщает радио «Эхо Москвы», Леонид Курсенков добавил, что у семьи есть постоянный доступ в интернет, автомобиль и двое трудоустроенных взрослых, поэтому, по мнению чиновника, они не могут находиться в тяжелом материальном положении.
В декабре 12-летняя школьница Таисия Перчикова написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась, что ее мама получает в больнице 12 тысяч рублей. Она попросила президента подарить мотоблок или мини-трактор для огорода.
После рассказа об этом на сайте «Радио Свобода», Перчиковым стали поступать пожертвования и одновременно угрозы от жителей села, которые называли девочку «выскочкой». Мать школьницы была вынуждена уволиться с работы.
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