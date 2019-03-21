Общество

Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с ТКО в Дедовичах

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в деятельности муниципального образования «Дедовичи», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Так, установлено, что до настоящего времени администрацией городского поселения «Дедовичи» схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов не определены, реестр этих объектов не утвержден. Данные нарушения приводят к неопределенности мест сбора и вывоза коммунальных отходов региональным оператором.

Согласно Федеральному закону органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест в соответствии с правилами, утвержденными правительством.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы муниципального образования «Дедовичи» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.