Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов

Очередная 32-я сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла в Пскове сегодня, 23 апреля. Парламентский час был посвящен проблеме вывоза ТКО на территории региона, по итогам обсуждения депутатский корпус призвал действовать в этом вопросе решительно. Также в ходе сессии парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель областного Собрания Александр Котов.

- Александр Алексеевич, в ходе парламентского часа сегодня рассмотрели вопрос об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области. С докладом выступил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, представитель регионального оператора на сессию не явился. Расскажите, насколько остро стоит проблема с вывозом ТКО в регионе?

- Количество обращений граждан, связанных с неудовлетворительным сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, растет. Причем зачастую такие обращения остаются без должного внимания со стороны регионального оператора. К сожалению, сегодня отвратительное состояние на площадках сбора твердых коммунальных отходов. В отвратительном состоянии находятся контейнеры, которые в собственности у регионального оператора. Я не хочу сказать, что все, но многие из них сегодня выглядят, мягко говоря, отвратительно. С учетом того, что на протяжении длительного времени серьезных мер по улучшению ситуации не предпринималось, на наш взгляд, остается только самая кардинальная мера. Потому что, по сути, уже прошло без малого пять лет, и мы желаемого результата до сих пор не видим.

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- Какие меры на этот раз решили принять депутаты, чтобы выправить ситуацию?

- Мы считаем, что все возможные меры, которые сегодня были реализованы в отношении регионального оператора за ненадлежащее выполнение своих обязательств по соглашению, уже исчерпали себя, были приняты и не привели к желаемому результату. Соответственно, сегодня мы включили в наше постановление рекомендацию в адрес правительства Псковской области рассмотреть вопрос о замене регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

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- Территории садоводств в Псковской области смогут включать в границы населённого пункта, также они смогут образовывать новые населенные пункты. Псковская область славится большим количеством деревень, теперь их количество, видимо, увеличится. По вашему мнению, принятые сегодня изменения станут толчком для развития села в регионе? Почему возникает необходимость преобразования СНТ в населенные пункты?

- Сегодня большое количество людей имеют свои дачные участки в составе садоводческих товариществ. По сути, некоторые даже там проживают, возможно, и круглый год. Собственно, это решение направлено на создание удобств для граждан. Если садоводческое товарищество будет в границах населенного пункта, то кардинальным образом поменяется ситуация. Это будет полноправный населенный пункт со всеми вытекающими отсюда последствиями - это инфраструктура, надлежащее содержание сетей и различных коммуникаций, если они там есть, в частности, электроэнергия, например. Такая мера направлена на удобство граждан, имеющих приусадебные участки в составе садоводческих товариществ.

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- Трое уполномоченных сегодня представили свои ежегодные доклады о деятельности областному Собранию. Удовлетворены ли депутаты работой омбудсменов? Все ли справляются? Кто здесь в лидерах, а кто в аутсайдерах?

- Так, наверное, не надо сравнивать. Здесь у каждого свои задачи, и каждый работает по своему направлению, в своей сфере деятельности. Традиционно с уполномоченными сложились конструктивные отношения. Мы обмениваемся информацией, которой располагаем, от граждан и от наших избирателей. От граждан, которые обращаются к уполномоченному со своими проблемами. Стараемся им помогать, стараемся искать общие пути решения этих проблем. Тем более, если они носят системный характер. Вообще сегодня работа уполномоченного тесным образом связана и с работой законодательного органа, и, конечно же, безусловно, с работой исполнительных органов власти и контрольно-надзорных органов. Я считаю, что они хорошо справляется со своей работой, что, собственно, сегодня и прозвучало на сессии.

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- Из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей какой вывод делаете о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области? По вашим наблюдениям, насколько серьезные проблемы для развития бизнеса в регионе создают санкции?

- Безусловно, санкции нам оптимизма не добавляют. Но сказать, что санкции имеют какие-то катастрофические последствия, я тоже не могу. Мы стараемся выстраивать работу с уполномоченным по защите прав предпринимателей таким образом, чтобы в наш адрес в плане необходимости внесения изменений в областное законодательство звучали конкретные, проработанные предложения. Важно, чтобы эти предложения учитывали интересы всех. Мы, с одной стороны, должны стремиться к тому, чтобы предпринимательская активность развивалась. Мы это видим сегодня на практике. С другой стороны, мы понимаем, что любая предпринимательская деятельность связана с тем, чтобы как можно больше налогов поступало в наш региональный бюджет, потому что это, собственно, доходная часть, доходные источники на выполнение наших обязательств. Если здесь найти здоровый баланс, то все будет получаться и будет возможность у предпринимателей для развития, для расширения своего бизнеса. Я считаю, что такой здоровый баланс нам найти удается.

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- Новые меры социальной поддержки многодетных семей установили в Псковской области. Среди них бесплатный проезд в автобусе, выплата на покупку одежды, компенсация 30% платы за жилое помещение. Изменения как нельзя своевременны, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Ждать ли дальнейшего расширения мер поддержки семей в этом году?

- Я не могу сказать, что в этом году мы еще какие-то меры поддержки будем принимать. Могу сказать, что и губернатор, и правительство области, и областное Собрание депутатов внимательно следят за проблемами, связанными с многодетным семьями. И на федеральном уровне тоже большое внимание уделяется многодетным семьям. Меры, которые были нами приняты изменениями в закон, пересекаются с указом президента. В конечном итоге это, прежде всего, вопрос демографии. Многодетные семьи для нас в приоритете, они всегда будут на контроле. Мы всегда будем за этим следить и при появлении малейшей возможности будем стараться помогать.

Беседовала Ксения Иванова