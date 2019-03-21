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Общество

В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»

23.03.2019 14:18|ПсковКомментариев: 3

В Пскове, на площади Ленина, начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Организатором общественно-политической акции выступило псковское областное отделение КПРФ, пригласив на мероприятие всех, кто опасается экологической небезопасности производства полиэтилентерефталата.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, задолго до начала акции сотрудники полиции приступили к дежурству на центральной площади города, а территория, на которой собрались митингующие, оцеплена ограждением.

На митинг пришло порядка 350-400 участников.

Напомним, для того, чтобы развеять сомнения псковичей в неэкологичности завода, ГК «Титан» открыла информационный центр в Пскове на улице Ленина, 17, куда может прийти каждый желающий и задать все интересующие вопросы относительно будущего производства.

«Предлагаю всем, кто реально хочет знать правду о нашем проекте потратить эти восемь минут на приятную прогулку и получить интересующую информацию. Вы можете сделать это до, после или вместо митинга», - отметил ранее председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Ранее митинг, связанный со строительством завода «Титан-Полимер» прошел 3 марта в сквере на Четырех углах.

Теги: #митинг #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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