Общество

Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта

Председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта.

«Дорогие псковичи!

Хочу высказаться относительно митинга, который состоится в Пскове 23-го марта на площади Ленина и организаторами которого выступили представители КПРФ. Я как гражданин России, уважаю право всех граждан нашей страны выражать свое мнение любым разрешенным Конституцией способом.

Но как промышленник, как производственник, я с трудом понимаю сам предмет обсуждения. Наше предприятие – «Титан-Полимер» - еще не работает. Оно даже еще не строится. Работы начнутся только после прохождения всех государственных экспертиз. На прошлой неделе мы проводили большую пресс-конференцию, где ответили, как нам кажется, на все вопросы, которые вызывали тревогу псковичей. Не хочу повторятся и быть многословным, но напомню:

Наше производство, по сути, герметично. Ни выбросов в атмосферу, ни вредных стоков не будет.

Наше предприятие будет системообразующим для всей области и создаст вместе со смежными производствами до 2000 рабочих мест.

«Титан-Полимер» - это 13 миллиардов рублей прямых инвестиций, которые должны дать синергию с другими инвестиционными проектами.

И самое главное для людей – зарплата, на нашем заводе она в среднем составит 35 тысяч рублей.

Условия труда современные, социально ориентированные: доставка сотрудников транспортом до работы и обратно, бесплатное питание и ежегодный тщательный профосмотр.

Я искренне верю, что ваша активность вызвана реальной озабоченностью экологической обстановкой в городе. Но нам не хочется становится частью политической повестки. Мы приходим в Псков не временщиками. Мы приходим строить заводы, а не заниматься политикой.

С недоумением читаю всякие небылицы про наше, подчеркиваю, потенциальное производство. Понимаю, что словосочетание «химическое производство» - самая легкая мишень для реализации политической активности. Перед лицом угрозы мы все умеем сплачиваться. Но, может быть, стоит разобраться: а есть ли она, угроза? Один небольшой факт. На предприятиях, подобных тому, что «Титан» собирается строить в Пскове, технологически заботятся прежде всего о том, чтобы продукцию защитить от человека, а не человека от продукции. Чище полимерного производства в промышленности нет ничего.

Мы не уходим от диалога. На митинге будут присутствовать представители нашего предприятия, эксперты. И я предлагаю вам внимательно их послушать, ведь диалог предполагает добрую волю двух сторон.

И еще. Недоумение вызывает, что митинг этот решили организовать коммунисты. Коммунисты против новых рабочих мест? Коммунисты против достойной зарплаты? Коммунисты против того, чтобы развивалось уникальное отечественное производство? Мне не хочется в это верить!

От площади Ленина, где состоится митинг, до нашего информационного центра на улице Ленина 17, восемь минут ходьбы. Предлагаю всем, кто реально хочет знать правду о нашем проекте потратить эти восемь минут на приятную прогулку и получить интересующую информацию. Вы можете сделать это до, после или вместо митинга», - написал председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский .