Общество

В Пскове прошло заседание региональной антинаркотической комиссии

В администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова прошло заседание региональной антинаркотической комиссии, на котором были представлены результаты мониторинга наркоситуации в Псковской области за 2018 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

С докладом по результатам исследования проблем наркомании и наркопреступности на территории Псковской области в 2018 году выступил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков, возглавлявший рабочую группу по мониторингу наркоситуации в Псковской области.

Процедура мониторинга включала в себя предоставление ее участникам официальных статистических данных и информационно-аналитических документов. В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления на территории Псковской области, масштабах незаконного потребления наркотиков и отношения населения региона к этой проблеме в рамках мониторинга была организована работа по проведению аналитического социологического исследования.

Всего было опрошено более двух тысяч респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области. Полученные данные были обобщены, после чего дана оценка наркоситуации в Псковской области.

Отметим, что проведение мониторинга наркоситуации в Псковской области шестой год поручается Псковскому филиалу академии в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Академией ФСИН России. Полученные данные ложатся в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета.