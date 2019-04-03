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Общество

Псковичи подарили вторую жизнь вещам

05.04.2019 12:17|ПсковКомментариев: 0

Подошла к концу благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам», которая длилась с конца февраля по конец марта. Каждый раз в акции участвуют трудовые коллективы города, учебные заведения, семьи и отдельные неравнодушные псковичи. Люди ответственно подходят к сбору детских и подростковых вещей, игрушек и детских книжек для малообеспеченных семей с детьми. Помимо одежды и обуви, участники акции приносят в Детский фонд канцелярские товары и продукты питания длительного хранения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, волонтеры ежедневно разбирают принесенные вещи и формируют помощь для нуждающихся семей. Первый груз помощи уже отправлен: 50 мешков вещевой помощи для нуждающихся семей и 1 детская кроватка отправились в Себежский район. Но у организации есть возможность отправить ещё более 100 больших мешков с детскими и подростковыми вещами в несколько районов Псковской области.

Напоминаем, что Детский фонд круглый год принимает вещи для нуждающихся семей с детьми: детскую одежду и обувь, детские книжки, канцелярские принадлежности, средства гигиены и т.п. Вещи можно приносить по адресу ул.Я.Фабрициуса, 2а, каб.14-15 по будням с 9.00 до 17.00 (без обеда).

Детский фонд благодарит всех, кто присоединился к акции: активистов волонтерского отряда Псковского Государственного университета «СДОбром!», учеников школ №№ 9, 13, 16, 23, вечерней школы №1, лицея экономики и основ предпринимательства № 10, трудовые коллективы АО институт «Псковгражданпроект», Управления Федерального Казначейства по Псковской области и филиала ПАО «Промсвязьбанк» в Пскове, представителей Псковской региональной общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» и сообщества жен военнослужащих Пскова и других неравнодушных жителей города. Приятно отметить, что про акцию Детского фонда знают даже в других городах и за границей. Так, к примеру, в Детский фонд были доставлены посылки от верных помощниц детей: Марины Букановой из Москвы и Ольги Эмхофер из Германии.

Благодаря постоянной помощнице Людмиле Семеновой, у Детского фонда есть возможность оправлять вещевую помощь в крепких пластиковых пакетах. За транспортировку грузов помощи в районы области Фонд благодарит Игоря Захарова.

Детский фонд благодарит всех, кто помог детям из нуждающихся семей. Только с вашей помощью удаётся экстренно решать проблемы, с которыми сталкиваются малообеспеченные семьи с детьми.

Источник: Псковская Лента Новостей
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