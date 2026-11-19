Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретился с учениками 8–11 классов псковской гимназии №29 вместе с педагогами и директором гимназии, а также с депутатом Псковского областного Собрания Еленой Синевой. Об этом он рассказал в своём канале Мах и отметил, что в Госдуме старается находить время не только для рабочих заседаний, но и для встреч с земляками.

Фото здесь и далее: Александр Козловский/ канал Мах

«Собрались с ребятами за круглым столом. Говорили о выборе профессии и вуза, о том, кто планирует связать будущее с Псковской областью, о студенческих стипендиях. Прозвучала и интересная идея — проводить в Государственной Думе дни регионов, чтобы субъекты могли подробнее рассказывать о себе, своих проектах, экономике и людях. Подобная практика есть в Совете Федерации. Посмотрим, можно ли реализовать такой формат и в Госдуме», - рассказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что наших школьников есть интерес не только к тому, как устроена работа парламента, но и к вопросам, которые напрямую касаются их будущего.