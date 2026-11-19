Кандидатуры для назначения в новый состав Избирательной комиссии Псковской области планирует рассмотреть на очередном заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Законом «Об Избирательной комиссии Псковской области» определено, что срок полномочий Избирательной комиссии области составляет 5 лет. Избирательная комиссия области состоит из 14 членов, половина из которых назначается законодательным органом, а другая половина – губернатором области.

Председатель Собрания направил поступившие предложения о кандидатурах в состав Избирательной комиссии Псковской области в комитет для предварительного рассмотрения и принятия решения о включении в бюллетень для тайного голосования. На данный момент кандидатов восемь.

