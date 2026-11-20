Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в мероприятиях Федерации Независимых Профсоюзов России, которые прошли 17–18 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщили в региональном облсовпрофе, участники заседаний коллегиальных органов обсудили вопросы, волнующие работников всей страны: размер заработной платы, сохранение рабочих мест, охраны и безопасности труда, социальных гарантий и доступности санаторно-курортного лечения.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В течение двух дней на площадке Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), отметившего в этом году своё 100-летие, состоялись заседания Исполкома, Генерального совета ФНПР и XIV съезд Федерации.

Как отметил председатель ФНПР Сергей Черногаев, главная задача профсоюзов — добиваться того, чтобы принимаемые решения приносили реальную пользу людям. Работники должны видеть результаты профсоюзной работы прежде всего в своих зарплатах, условиях труда и социальных гарантиях.

Центральной темой XIV съезда стало развитие профсоюзной науки и образования. Делегаты говорили о необходимости более глубокого изучения изменений на рынке труда, новых форм занятости и влияния современных технологий на трудовые отношения.

Отдельное внимание уделили искусственному интеллекту. Его внедрение меняет привычные профессии и требования к работникам. Поэтому профсоюзам важно заранее понимать возможные последствия таких изменений и добиваться соблюдения трудовых прав граждан.

Также обсуждались вопросы подготовки профсоюзных кадров, повышения квалификации профсоюзного актива и привлечения молодёжи.

«Сегодня меняется рынок труда, появляются новые технологии, новые формы занятости. И профсоюзы должны не просто наблюдать за этими процессами, а активно в них участвовать. Нам необходимо понимать, какие проблемы возникают у работников, и своевременно предлагать пути их решения. При этом основные задачи остаются прежними — достойная заработная плата, безопасные условия труда, социальные гарантии и защита законных прав трудящихся. Важно, чтобы научные исследования и подготовка профсоюзных кадров давали конкретный результат, в том числе на региональном уровне», — отметил Игорь Иванов важность практического применения обсуждаемых решений.

По итогам съезда ФНПР намерена усилить научное сопровождение своей работы и совершенствовать систему профсоюзного образования. Это позволит профсоюзным организациям эффективнее защищать интересы работников в условиях меняющейся экономики.