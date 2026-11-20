Геомагнитная обстановка может быть слегка возмущённой, однако сильной магнитной бури прогноз не обещает сегодня, 20 ноября.

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По данным трёхдневного прогноза NOAA, значения Kp в течение суток будут колебаться примерно от 1,67 до 3,33; ведомство указывает, что бурь уровня G1 и выше не ожидается.

Более долгосрочный обзор NOAA, опубликованный 16 ноября, допускает активные геомагнитные условия 20–21 ноября из-за ожидаемого воздействия потоков солнечного ветра из корональных дыр. При этом активные условия — не то же самое, что магнитная буря: в оперативном прогнозе на 20 ноября максимум остаётся ниже порога G1.

Таким образом, формулировка «мощная магнитная буря обрушится на Землю» не соответствует опубликованному прогнозу. Прогнозы космической погоды могут обновляться по мере поступления новых наблюдений, поэтому перед публикацией стоит проверить свежие данные NOAA, пишет «МК на Сахалине».