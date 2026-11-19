Популярный российский исполнитель Ваня Дмитриенко на концерте в Пскове поделился впечатлениями от похода в Троицкий Собор, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Артист рассказал, что во время посещения Троицкого Собора, стоя у алтаря, его узнал мужчина и подошёл со словами: «Вы что реально Ваня?». Певец отметил, что столкнулся с таким впервые и ему показалось это не совсем уместным, но он не смог отказать мужчине в совместном фото после выхода из Собора.

«Мужчина, если вы здесь, спасибо вам за вашу милую наглость», - сказал артист на концерте.