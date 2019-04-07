Павел Волков назначен и.о. заместителя главы администрации города Пскова

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Пскова назначен Павел Волков. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, соответствующее распоряжение о назначении подписал сити-менеджер Александр Братчиков.
Таким образом, теперь у главы администрации города четыре заместителя: Александр Коновалов, Валентина Зубова, Елена Жгут и Павел Волков (с приставкой и. о.)
Напомним, с января текущего года Павел Волков работал в должности советника главы администрации и курировал деятельность КУМИ Пскова, управления по культуре, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова, а также работу ряда муниципальных предприятий.
В прошлом Павел Волков - известный медиаменеджер. Работал директором медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит ЭПИ «Псковская Лента Новостей», и возглавлял ряд коммерческих организаций.