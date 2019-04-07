Общество

Павел Волков назначен и.о. заместителя главы администрации города Пскова

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Пскова назначен Павел Волков. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, соответствующее распоряжение о назначении подписал сити-менеджер Александр Братчиков.

Таким образом, теперь у главы администрации города четыре заместителя: Александр Коновалов, Валентина Зубова, Елена Жгут и Павел Волков (с приставкой и. о.)

Напомним, с января текущего года Павел Волков работал в должности советника главы администрации и курировал деятельность КУМИ Пскова, управления по культуре, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова, а также работу ряда муниципальных предприятий.

В прошлом Павел Волков - известный медиаменеджер. Работал директором медиахолдинга «Гражданская пресса», в состав которого входит ЭПИ «Псковская Лента Новостей», и возглавлял ряд коммерческих организаций.