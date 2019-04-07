Общество

О доблести российских десантников псковским курсантам рассказали ветераны ВДВ в рамках акции «Живая история»

«Никто, кроме нас!» – так называлась встреча боевых офицеров ВДВ, в разные годы исполнявших свой служебный долг в Чечне, Осетии, Югославии, Афганистане и Косово, с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Все боевые офицеры – ныне ветераны, активно занимающиеся патриотической работой. Так, генерал-майор Юрий Соседов, с 1990 по 1992 год возглавлявший 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию (сейчас гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия), является председателем Совета ветеранов этой дивизии. Обучающиеся узнали от него о службе в Южной Осетии и Югославии и расспросили об орденах на его груди «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и ордене Святого Саввы.

Председатель комитета Псковского регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиль Ахметов рассказал курсантам о своей службе в Афганистане в 1987–1989 годах, за что был удостоен трех боевых орденов: Красного Знамени, Красной Звезды и за уничтожение пакистанских боевых вертолетов афганского ордена «Звезда» II степени.

Заместитель председателя Совета ветеранов гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Сергей Березовский – не менее легендарная личность: в копилке его наград Орден Мужества, а также ордена «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и 25 медалей, в том числе за марш-бросок в Косово в 1999 году. Он также участник боевых действий в Чеченской Республике, Боснии и Герцеговине.

Два ордена Красной Звезды председателя Совета ветеранов 104-го полка 76-й дивизии Александра Кокарева также вызвали интерес у обучающихся Псковского филиала академии, с которыми он поделился своими воспоминаниями о службе в Афганистане, Северной и Южной Осетии.

Отметим, что встреча ветеранов с курсантами была организована старшим преподавателем кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС генерал-майором запаса Владимиром Киреевым, который сам прошел серьезную школу боевого офицера в пограничных войсках и за заслуги перед Отечеством был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», а также ведомственными наградами. Владимир Киреев входит в состав совета ветеранов Псковского филиала академии, где активно занимается патриотической работой.

«Живая история – это связь поколений, и спасибо большое вам, ветераны, за ваш высокий профессионализм, преданность гражданскому и служебному долгу, созидательную деятельность и огромное чувство ответственности перед обществом, которые служат ярким примером для молодежи, для которого понятия «честь» и «совесть» должны стать основополагающими принципами жизни», – сказал заместитель начальника Псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Алексеев и вручил ветеранам благодарственные письма за плодотворное сотрудничество с образовательной организацией.