Общество

Турчак: «Единая Россия» передаст Медведеву конкретные предложения форума «Чистая страна»

По итогам форума «Чистая страна» принят проект резолюции, и на следующей неделе «Единая Россия» представит главе правительства, председателю партии Дмитрию Медведеву конкретные предложения, на основе которых будет подготовлен пакет поручений кабинету министров. Также фракция «Единой России» будет продвигать законопроект о квотировании выбросов. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сообщили ПЛН в пресс-службе партии.

«Мы проводим федеральный форум «Чистая страна», чтобы инициативы, которые сегодня обсуждались на дискуссионных площадках и будут обсуждаться на пленарном заседании, были преобразованы в конкретные документы и законопроекты. Могу сказать, что по итогам сегодняшнего форума будет принят проект резолюции. И на следующей неделе мы представим председателю правительства, председателю нашей партии Дмитрию Анатольевичу Медведеву конкретные предложения, на основе которых будет подготовлен проект поручений правительству, в том числе и законопроект о квотировании выбросов силами нашей фракции в Госдуме будем продвигать», - подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что перед форумом была проведена широкая общественная дискуссия, в которой приняли участие все регионы. «Мы собирали предложения, в том числе, в части законотворческой деятельности. Безусловно, чистая страна, экология, это наши леса, чистая вода, система обращения с отходами - это то, что сегодня стоит на повестке дня, беспокоит наших граждан. То же самое касается системы обращения с отходами, выбора мест для строительства полигонов, мусороперерабатывающих заводов – нужна дискуссия, нужно обсуждение, с людьми нужно советоваться, а не принимать решение в стенах кабинета», - отметил секретарь Генсовета партии.

Он также пояснил, что большинство таких резонансных тем возникают из-за того, что на местах отсутствует коммуникация с людьми, люди не информированы. «Пример, который мы привели – с установкой датчиков объективного контроля качества атмосферного воздуха и с выводом этой информации в интернет для того, чтобы эти данные были общедоступны для граждан. Это пример снятия такого напряжения», - заключил Андрей Турчак.

Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна». Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.