Общество

Пятьсот сосен посадили сегодня дети и взрослые у «Дороги, изрытой дождями» в Пушкиногорье

В рамках традиционной экологической акции «Там, где шумят Михайловские рощи» шестиклассники Пушкиногорской средней школы

имени А.С. Пушкина совместно с сотрудниками службы музейных лесов и парков Государственного Пушкинского Заповедника сегодня

посадили порядка 500 сеянцев сосны обыкновенной. Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей ведущий специалист

службы музейных лесов и парков Андрей Прокофьев, посадки в этот раз велись на территории 0,4 га неподалеку от музея-усадьбы

«Михайловское» — за озером Маленец, на лесной прогалине, у тропинки, которую в музее называют, используя пушкинский стих: «Дорога, изрытая дождями».

Завтра лесовосстановительные работы продолжатся, однако заняты в них будут только взрослые, сотрудники музея. Планируется,

что всего на участке будет высажено порядка 800 сеянцев.

Напомним, что пушкиногорские подростки — как ученики школы имени Пушкина, так и воспитанники Пушкиногорской санаторной

школы-интерната — уже не первый год участвуют в подобных акциях. Так, в 2016 и в 2017 годах деревца сажали в зеленой зоне между

музеем-усадьбой «Михайловское» и деревней Бугрово. Попутно ребята узнают много нового об уходе за будущими деревьями и понимают, как важно беречь и приумножать лесные богатства родной земли.