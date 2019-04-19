Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Золотой баритон концерт в Пскове
мечта, ставшая явью
«Технодром»: Грандиозное открытие
Исторический парк на «Электроне»
Славная скорбь на закате Европы
10 лет на благо Пскова!
стань волонтером
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новый уровень
 
 
 
ещё Общество 19.04.2019 14:262 Андрей Агапов назначен заместителем руководителя Псковского УФАС 20.04.2019 14:150 В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» 20.04.2019 14:000 В Псковской области проходит операция «Дети России-2019» 20.04.2019 12:553 В Пскове прошел митинг ЛДПР 20.04.2019 12:300 В Пскове прошли мероприятия, посвященные чествованию детей Великой Отечественной войны 20.04.2019 11:300 3 мая состоится фестиваль «Песни весеннего Порхова»
 
 
 
Самое популярное 17.04.2019 19:594 В Пскове на Рижском проспекте легковушка сбила 7-летнего мальчика 18.04.2019 14:282 Умерла актриса из «Папиных дочек» 18.04.2019 16:435 В Пскове с 1 мая вступит в силу новое положение о плате за детские сады 17.04.2019 17:4414 Михаил Ведерников - дорожным подрядчикам: Будете переделывать, пока не сделаете хорошо 19.04.2019 09:547 В Пскове принудительно посадили самолет, предположительно, нарушивший границу России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер»

20.04.2019 14:15|ПсковКомментариев: 0

В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер». Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, на митинге, организатором которого стала региональная «ЛДПР».

В резолюции митинга Псковского регионального отделения ЛДПР говорится о том, что приход в Псковскую область высокотехнологичных промышленных предприятий, создание высокооплачиваемых рабочих мест приветствуется псковичами, при условии, что эти предприятия не наносят ущерб экологии и качеству жизни жителей города Пскова.

«Псковская ЛДПР настаивает на компетентном и объективном разбирательстве, создании независимой общественной комиссии, в которую войдут представители общественности, экологи, депутаты ПОСД, жители близлежащих районов и представители «Титан-Полимер». Деятельность комиссии должна быть открытой и все материалы должны быть опубликованы в средствах массовой информации и социальных сетях», - говорится в резолюции.

Члены регионального отделения партии подчеркивают, что администрация Псковской области должна обеспечить строгий и открытый экологический контроль за ходом проектирования, строительства и эксплуатации завода «Титан-Полимер». В случае выявления угрозы экологической обстановке и здоровью людей необходимо отказаться от присутствия завода «Титан-Полимер» на Псковской земле.

Теги: #ЛДПР #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 918 человек
Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» В Пскове прошел митинг ЛДПР Псковская делегация посетит 22 апреля омский завод ГК «Титан» ГК «Титан» получила льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области «Титан-Полимер»: некорректные вопросы Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера» Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» Люди бьются за «Титан» Разум и чувства Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки С думой о «Титан-Полимере» Юрий Сорокин высказал свое отношение к ОЭЗ «Моглино» и открытию завода «Титан-Полимер» Олег Брячак: Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства «Титан-Полимера» Псковские депутаты предлагают создать Общественный наблюдательный совет по контролю за строительством «Титан-Полимера» Терпения пожелал руководству псковского завода «Титан-Полимер» единоросс Денис Иванов На вопросы депутатов гордумы о псковском «Титан-Полимере» ответил гендиректор предприятия Герман Петрушко Конфликт интересов Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал Чтобы переломить ситуацию по «Титан-Полимеру», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне - Олег Бедских Митинг против строительства завода «Титан-Полимер»: вместо диалога - политически ангажированные выступления Руководство завода «Титан-Полимер» призвало псковичей к конструктивному диалогу В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - Михаил Сутягинский Михаил Сутягинский предложил заменить вредный этанол в Псковской области на изопропиловый спирт ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ Информационный офис «Титан-Полимер» откроется в Пскове 18 марта Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой Константин Вилков: Партия «Родина» определится со своей позиции по «Титан-Полимеру» после заключения экспертов Михаил Ведерников: Все этапы строительства завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера» «Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа» Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера» Гендиректор «Титан-Полимера» посоветовал псковским депутатам «не читать всякой ерунды» Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»  «Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер» На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен Интерактив: Пскову нужны новые предприятия Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
20.04.2019, 15:000 В мае в Великолукском районе пройдет слет туристов 20.04.2019, 14:150 В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» 20.04.2019, 14:000 В Псковской области проходит операция «Дети России-2019» 20.04.2019, 13:300 22 апреля бесплатно можно будет посетить два мемориальных музея Ленина
20.04.2019, 13:000 Продолжается розыск женщины, пропавшей в 2017 году 20.04.2019, 12:553 В Пскове прошел митинг ЛДПР 20.04.2019, 12:300 В Пскове прошли мероприятия, посвященные чествованию детей Великой Отечественной войны 20.04.2019, 12:142 Очевидец рассказал о ДТП в Моглино, где сбили велосипедистов. ФОТО
20.04.2019, 12:000 Псковский музей приглашает псковичей и гостей города на экскурсии 20.04.2019, 11:300 3 мая состоится фестиваль «Песни весеннего Порхова» 20.04.2019, 11:000 Администрация Псковского района призывает поучаствовать в интернет-опросе о качестве оказания услуг организациями культуры 20.04.2019, 10:580 Гипермаркет для больших машин «Автокада» в Пскове: Масштаб, значимость, опыт
20.04.2019, 10:300 Сегодня в Пскове пройдет «Библионочь – 2019»   20.04.2019, 10:050 В Моглино сбили группу велосипедистов 20.04.2019, 10:000 Открытие сезона органных концертов состоится в Печорах 20.04.2019, 09:300 В выходные дни организовано дополнительное движение автобуса по маршруту «Текстильная - Филатова Гора»
20.04.2019, 09:003 Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» сегодня приглашает зрителей на реконструкцию сражения 19.04.2019, 23:170 В финал хип-хоп фестиваля «Без_предел» вышло 16 танцевальных коллективов 19.04.2019, 23:010 ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина 19.04.2019, 22:440 Псковские садоводы и руководитель «Экопрома» обсудили «чистый» вывоз мусора
19.04.2019, 22:231 В Псков приедет итальянка, путешествующая на лошадях из Монголии в Польшу 19.04.2019, 21:320 Пятьсот сосен посадили сегодня дети и взрослые у «Дороги, изрытой дождями» в Пушкиногорье 19.04.2019, 21:072 Турчак: «Единая Россия» передаст Медведеву конкретные предложения форума «Чистая страна» 19.04.2019, 20:330 Вооруженный игрушечным пистолетом россиянин ограбил прохожую и подвез домой
19.04.2019, 20:070 ФК «Луки-Энергия» обыграл «Псков-747» в первенстве России по футболу 19.04.2019, 20:016 Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов 19.04.2019, 19:522 В Великих Луках обсудили меры защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 19.04.2019, 19:480 Лукашенко объявил досрочные парламентские выборы
19.04.2019, 19:180 «День открытых дверей» прошел в исправительной колонии в Псковской области 19.04.2019, 19:021 Турчак призвал органы госвласти следить за соблюдением законодательства в части установления тарифов за обращение с ТКО 19.04.2019, 19:000 Финал кадрового проекта Псковской области «Лидер года»: Как это было 19.04.2019, 18:470 Великолучане обыгрывают псковичей в матче первенства России по футболу
19.04.2019, 18:315 «Акценты» Донецкого: Предбанкротный автопарк, карма омбудсмена Шахова и «Неледовое побоище» 19.04.2019, 18:160 Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в псковской Академии ФСИН 19.04.2019, 18:070 Центральная городская библиотека приглашает на встречу с писателем Валентином Курбатовым 19.04.2019, 18:000 В Пскове подвели итоги VI Форума социально ориентированных НКО
19.04.2019, 17:592 Россияне согласились работать сверхурочно в обмен на заботу начальства 19.04.2019, 17:540 Члены Молодежного парламента и школьники благоустроили воинские захоронения 19.04.2019, 17:520 В субботу в Псковской области прогнозируют дождь и до +16 градусов тепла 19.04.2019, 17:440 Водителей в России разделят на профессионалов и любителей
19.04.2019, 17:350 В Псковской области стартовала акция «Неделя без турникетов» 19.04.2019, 17:290 Великолучанин похитил чугунную печь и сдал ее на металлолом 19.04.2019, 17:240 В Пскове определили лучшего повара и образцовое школьное меню 19.04.2019, 17:150 Быть бдительными призвал студентов начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области
19.04.2019, 17:100 Дилерский центр «Псков-Лада» ищет сотрудников 19.04.2019, 17:020 В Псковской области пройдет международная научно-практическая конференция «Культура приграничья» 19.04.2019, 16:530 Житель Псковской области оплатил 114 тыс. рублей долга для снятия временного ограничения на выезд из России 19.04.2019, 16:468 Мотоциклист, сбивший 6-летнюю девочку на Запсковье, доставлен в изолятор временного содержания
19.04.2019, 16:450 В Красногородскую школу-интернат закупили мебель на 105 тыс. рублей благодаря австрийской благотворительной организации 19.04.2019, 16:380 До 10 лет тюрьмы грозит невельчанину, который в ходе ссоры ударил ножом в живот знакомого 19.04.2019, 16:381 Макет диорамы «Ледовое побоище», которую установят в Самолве, будет рассмотрен рабочей группой 20 апреля 19.04.2019, 16:310 Опасный астероид размером с дом приблизился к Земле
19.04.2019, 16:290 Слушания по проекту планировки территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской дивизии и реки Великой пройдут 28 мая 19.04.2019, 16:203 Встреча с псковским вице-губернатором убедила президента Эстонии в желании российской стороны продолжать совместные проекты 19.04.2019, 16:170 Михаил Ведерников: Задача НКО - включится в реализацию национальных проектов на всех уровнях 19.04.2019, 16:060 Псковские таможенники провели субботник на захоронении советских воинов
19.04.2019, 15:590 Конференция педагогов-инноваторов состоялась в детском саду №30 города Пскова 19.04.2019, 15:521 В университетском сквере ПсковГУ был дан официальный старт «Вахте Памяти» 19.04.2019, 15:500 Совет ассоциации «Псковский фермер» провел первое заседание в новом составе 19.04.2019, 15:430 233 жителя Псковской области представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна - моя Россия»
19.04.2019, 15:360 Губернатор поблагодарил «След Пантеры» за увековечивание памяти о Великой Отечественной войне 19.04.2019, 15:340 В администрациях сельских поселений Пыталовского района нарушается законодательство об отходах 19.04.2019, 15:311 Лаборатория псковского «Горводоканала» вошла в тройку лучших в России 19.04.2019, 15:261 Более 15 тыс. пачек сигарет изъяли псковские пограничники
19.04.2019, 15:260 Александр Кузнецов стал участником праймериз «Единой России» в Новоржевском районе 19.04.2019, 15:200 ОНФ запустил в мобильном приложении опрос о профилактических медицинских осмотрах 19.04.2019, 15:110 В новый детский сад, который откроется в Борисовичах, требуются воспитатели 19.04.2019, 15:050 В псковском Отделении ПФР обсудили ход реализации положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года
19.04.2019, 15:050 «Подстрочник» с Александром Голышевым. ВИДЕО 19.04.2019, 14:590 Instagram может отказаться от лайков 19.04.2019, 14:450 Александр Голышев: Покровская башня обязательно будет музеефицирована 19.04.2019, 14:380 Псковское ГИБДД: Автокресло - залог детской безопасности
19.04.2019, 14:350 В лучшем случае к Ганзейским дням в Губернаторском доме сделают фасады - Александр Голышев 19.04.2019, 14:331 В Кремле обсудили перспективы создания сетей 5G 19.04.2019, 14:270 Галерея «Цех» приглашает школьников и взрослых на мастер-класс по мультипликации 19.04.2019, 14:262 Андрей Агапов назначен заместителем руководителя Псковского УФАС
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.