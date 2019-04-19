Общество

В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер»

В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер». Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, на митинге, организатором которого стала региональная «ЛДПР».

В резолюции митинга Псковского регионального отделения ЛДПР говорится о том, что приход в Псковскую область высокотехнологичных промышленных предприятий, создание высокооплачиваемых рабочих мест приветствуется псковичами, при условии, что эти предприятия не наносят ущерб экологии и качеству жизни жителей города Пскова.

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«Псковская ЛДПР настаивает на компетентном и объективном разбирательстве, создании независимой общественной комиссии, в которую войдут представители общественности, экологи, депутаты ПОСД, жители близлежащих районов и представители «Титан-Полимер». Деятельность комиссии должна быть открытой и все материалы должны быть опубликованы в средствах массовой информации и социальных сетях», - говорится в резолюции.

Члены регионального отделения партии подчеркивают, что администрация Псковской области должна обеспечить строгий и открытый экологический контроль за ходом проектирования, строительства и эксплуатации завода «Титан-Полимер». В случае выявления угрозы экологической обстановке и здоровью людей необходимо отказаться от присутствия завода «Титан-Полимер» на Псковской земле.