Общество

В Пскове прошел митинг ЛДПР

Сегодня, 20 апреля, в сквере Искусств на 4-х углах прошел митинг против строительства завода «Титан-Полимер», также были подняты вопросы, касающиеся основных проблем Пскова. Предварительное количество участников на начало мероприятия – около 100 человек, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди участников митинга - члены регионального «ЛДПР», они же являются и организаторами данного мероприятия.

В ходе собрания координатор Псковского регионального отделения «ЛДПР» Артем Васильев заявил, что город пребывает в запущенном состоянии, везде песок, асфальт смыло. «Нужно решать городские проблемы и начать с возвращения прямых выборов мэра города», - потребовал Артем Васильев.

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков подчеркнул, что строительство завода «Титан-Полимер» вызвало большой резонанс. «Стороны уперлись и не хотят слушать друг друга. Позиция ЛДПР такова - не остаться в стороне, усадить стороны за стол переговоров, выслушать и дать слово всем. Мы пригласили представителей «Титан-Полимера» и дадим им слово, зададим вопросы и получим ответы», - заявил Антон Минаков.

Вопросы, которые волновали псковичей, пришедших на митинг были о количестве рабочих мест на предприятии, минимальная и средняя заработной плате, о том, что будут производить и за какие сроки будет построен завод, компании какого региона будут принимать участие в строительстве, класс экологической опасности завода, учитывается ли роза ветров при строительстве завода, а также какой объем налогов пойдут в Псковскую область.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков сообщил, что предприятие строится в 2 очереди, отсюда расхождение по численности - на 1 этапе будет задействовано 300 человек (производство бопэт-пленки), на 2 этапе (производство пэт гранул) — еще 200 человек.

Алексей Ермаков подчеркнул, что работникам будет выплачиваться исключительно «белая» зарплата, «без конвертов». Средняя заработная плата на предприятии - 35 тыс. рублей.

В 2020 году планируется первая очередь строительства завода, при условии, что все будет в порядке с экспертизами, на данный момент никакого строительства не производится, а в 2022 году - вторая очередь.

По словам Алексея Ермакова, у первой очереди строительства 4-й класс безопасности, то есть это безвредное производство. Вторая очередь предполагает наличие санитарной зоны в 500 метров, при этом учитывается роза ветров и иные экологические аспекты. Алексей Ермаков заверил псковичей, что все экспертизы будут проведены.

В ходе выступления заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» пояснил, что объем местных налогов до 2027 года составит примерно 2 млрд рублей.

По поводу выбросов и отходов Алексей Ермаков пояснил: «Я сам живу в Омске, там все нормально. Ведется постоянный мониторинг окружающей среды. 22 апреля все, кто посетит Омск и предприятие, смогут в этом убедиться. Также в рамках поездки запланирована встреча с жителями Омска, а на любые вопросы ответят в Колл-центре на Ленина, 17».

В заключении Антон Минаков отметил, что «именно в такой форме мы и хотим диалога».