Общество

В Рособрнадзоре призвали не пускать на ЕГЭ детей, которые плохо себя чувствуют

Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.

Как отметили в Рособрнадзоре, дежурившие в пункте проведения экзамена организаторы и медицинские работники обратили внимание на ее плохое самочувствие и рекомендовали ей перенести срок сдачи экзамена, однако в итоге было принято решение о ее участии в ЕГЭ. В ходе экзаменов девушка почувствовала себя плохо, медики не смогли не спасти.

«Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях», - заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, которого цитируют в пресс-службе Рособрнадзора.

Как говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс» поздно вечером в среду, Рособрнадзор будет прилагать все усилия, чтобы «избежать подобных рисков» и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем.

В ведомстве напомнили, что любой участник экзаменов, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения ЕГЭ или ГИА-9, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку. Участники с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены с учетом их состояния, в том числе - в пунктах приема ЕГЭ, оборудованных при медучреждениях.

«Важно, чтобы организаторы, медицинские работники, и, конечно, родители внимательно относились к состоянию здоровья выпускников и не допускали рисков при сдаче экзаменов», - отметил замглавы Рособрнадзора Музаев.