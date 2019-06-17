Общество

Мобильный интернет может охватить самые недоступные для связи районы

Мобильный интернет может появиться в самых труднодоступных для связи районах России. Это произойдет, если государство передаст операторам частотный диапазон 700 МГц (точнее, полосу 694-790 МГц).

Союз операторов мобильной связи LTE разрабатывает «дорожную карту», которой предусмотрена эта инициатива. С аналитическими материалами организации ознакомились «Известия». Подлинность документов подтвердил сотрудник одной из сотовых компаний и источник в этой сфере.

В результате реализации плана доступ в Сеть появится на непокрытых интернетом участках дорог, в обделенных мобильной связью коттеджных и дачных поселках, и даже в полях. Предполагается, что интернет понадобится там беспилотным тракторам и другой «умной» сельхозтехнике.

Без использования частот 700 МГц покрыть интернетом на приемлемой скорости большие пространства за пределами крупных городов не получится, подчеркивают авторы документа. Но вначале из диапазона нужно вывести телевещание.