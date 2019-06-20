Общество

По телеканалу «Культура» покажут прямые трансляции открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове

Телеканал «Культура» будет вести прямые трансляции церемоний открытия и закрытия 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Программа показов опубликована на сайте телеканала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Освещение мероприятий Ганзы-2019 начнется в четверг, 27 июня, в 20.00 показом документального фильма «Русская Ганза. Передний край Европы». Фильм режиссера Григория Илугдина рассказывает об истории Ганзейского союза - уникальном торговом союзе, сложившемся в Северо-Западной Европе в средние века, который объединил 130 городов. Картина повествует о значении Ганзейского союза для торговых связей Руси и удивительном возрождении в наше время.

В этот же день, в 20.45 стартует прямая трансляция церемонии открытия 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которая пройдет в Псковском кремле.

В воскресенье, 30 июня, зрители телеканала «Культура» смогут следить в режиме онлайн за церемонией закрытия Ганзейских дней. Включение из Пскова начнется в 21.25.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. В рамках масштабного события пройдет ряд мероприятий, который объединит жителей десятков европейских и российских городов Ганзейского союза: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», Международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многие другие.

Для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1600 человек.

В 2014 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным издан Указ о проведении Международных Ганзейских дней Нового времени. На сегодняшний день Ганзейское сообщество является крупнейшим общественным объединением в Европе. В настоящее время в Ганзейский союз входят около 190 городов из 16 стран Европы, в том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков.