Общество

Эксперты выяснили, насколько выросла зарплата менеджера по продажам в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по продажам в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по продажам в Пскове в среднем получает 61 000 рублей, этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим годом. Так, на конец ноября 2018 года средняя зарплата составляла 47 000 рублей.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 68 000 рублей, Великий Новгород - 61 000 рублей, Смоленск - 61 000 рублей, Ленинградская область - 75 000 рублей в месяц.

В столице менеджер по продажам может рассчитывать на зарплату в среднем 110 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - до 90 000 рублей.