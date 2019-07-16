Государственная инспекция труда в Псковской области ищет сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Требуются:
- государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
- государственный инспектор труда (по охране труда) для замещения временно отсутствующего гражданского служащего
Должности относятся к старшей группе должностей категории «специалисты» федеральной государственной гражданской службы
Требования, предъявляемые к претенденту:
- Гражданство Российской Федерации;
- Образование:
- для государственного инспектора труда (по правовым вопросам) высшее профессиональное юридическое образование;
- для государственного инспектора труда (по охране труда) высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на Государственную инспекцию труда в Псковской области.
- Стаж работы: без предъявления требований к стажу.
Денежное содержание:
должностной оклад — 4198 руб.;
оклад за классный чин (после присвоения) – 1227 руб.;
ежемесячное денежное поощрение в размере должностного оклада;
ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет (до 30 процентов должностного оклада);
за особые условия государственной гражданской службы – 60 – 90 процентов должностного оклада.
Государственному гражданскому служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, дополнительный отпуск в зависимости от стажа гражданской службы; дополнительный отпуск за ненормированный день.
Обращаться по адресу: г. Псков, ул. Новосёлов, д. 11 А.
Контактные тел. 51-00-21, 51-00-20