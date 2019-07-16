Общество

Государственная инспекция труда в Псковской области ищет сотрудников

Государственная инспекция труда в Псковской области ищет сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Требуются:

- государственный инспектор труда (по правовым вопросам)

- государственный инспектор труда (по охране труда) для замещения временно отсутствующего гражданского служащего

Должности относятся к старшей группе должностей категории «специалисты» федеральной государственной гражданской службы



Требования, предъявляемые к претенденту:

- Гражданство Российской Федерации;

- Образование:

- для государственного инспектора труда (по правовым вопросам) высшее профессиональное юридическое образование;

- для государственного инспектора труда (по охране труда) высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на Государственную инспекцию труда в Псковской области.

- Стаж работы: без предъявления требований к стажу.

Денежное содержание:

должностной оклад — 4198 руб.;

оклад за классный чин (после присвоения) – 1227 руб.;

ежемесячное денежное поощрение в размере должностного оклада;

ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет (до 30 процентов должностного оклада);

за особые условия государственной гражданской службы – 60 – 90 процентов должностного оклада.

Государственному гражданскому служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, дополнительный отпуск в зависимости от стажа гражданской службы; дополнительный отпуск за ненормированный день.

Обращаться по адресу: г. Псков, ул. Новосёлов, д. 11 А.

Контактные тел. 51-00-21, 51-00-20