Общество

Памятная доска Герою Советского Союза появилась на доме по Рижскому проспекту

На доме №29/31 по Рижскому проспекту открыли памятную доску Герою Советского Союза, летчику-наблюдателю 10-го отдельного разведывательного авиационного полка, старшему лейтенанту Александру Степановичу Иванову. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ Пскова, торжественная церемония состоялась 22 июля, в канун празднования 75-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники Центра «Патриот», юнармейцы, представители городского совета ветеранов, местные жители и родственники Героя.

«За свою многолетнюю историю город Псков пережил много больших и малых войн. Но самое сложное время для Пскова - это Великая Отечественная война. Псковская земля никогда не забудет своих славных сынов и дочерей, которые сражались на фронтах Отечественной войны. И сегодня мы собрались для того, чтобы увековечить память одного из них», - подчеркнул Владимир Воробьев и пожелал всем присутствующим счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии, а подрастающему поколению - расти такими же патриотами своего города и Родины, как Александр Степанович Иванов.

«Этот человек каждый день сражался как Герой и рисковал своей жизнью. Неслучайно у него семь орденов. Ветераны города благодарны всем, кто инициировал открытие этой мемориальной доски, благодарны городу за сохранение исторической памяти», - сказала на церемонии открытия заместитель председателя городского Совета ветеранов Вера Нечаева.

В свою очередь сын Героя, председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов выразил глубокую признательность жителям Пскова, которые проявили заботу о тех, кто воевал за Родину. «Отец имел возможность после войны переехать в другие регионы страны, но он вернулся домой и работал до последнего дня. В период войны у него сложился экипаж, который воевал практически четыре года в одном составе. Их имена высечены в зале Славы на Поклонной горе», - рассказал он.

Церемония продолжилась минутой молчания и возложением цветов к стене дома.

Напомним, Александр Степанович Иванов - уроженец Палкинского района Псковской области, с июня 1941 года воевал на Юго-Западном, Южном, Западном и 3-ем Белорусском фронтах. К апрелю 1945 года старший лейтенант Иванов совершил 264 боевых вылета, из них 150 вылетов на дальнюю и ближнюю разведку. В воздушных боях лично сбил 5 самолетов, был тяжело ранен. А в июне победного года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награжден двумя Орденами Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной войны 1-й степени, Орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя Орденами Красной Звезды, медалями.

После войны летчик продолжил службу в армии, а в 1956 году ушел в запас и поселился в Пскове - в доме, на котором и появилась мемориальная табличка.