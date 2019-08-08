Общество

Михаил Ведерников взял на контроль ситуацию с подтоплением в Великих Луках

Губернатор Псковской области взял на личный контроль ситуацию с подтоплением в Великих Луках. По его поручению, все коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В результате сильного ливневого дождя в городе Великие Луки оказалась подтоплена проезжая часть площади Калинина, улица К. Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территория частного жилого дома по адресу: ул. М. Кузьмина, 66.

В устранении последствий подтопления задействованы 4 аварийные бригады МП «Спецавтохозяйтса», 2 аварийные бригады МП «Водоканал», 3 аварийные бригады от управляющих компаний ЖКХ - всего 26 человек.

На данный момент, в ходе проведения аварийных работ уже ликвидированы подтопления улиц по Октябрьскому проспекту, 24 и ул. К Либкнехта, № № 24 и 19.

С 9 по 12 августа на территории Великих Лук введен режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС.

Фото и видео из группы «Подслушано Великие Луки» в соцсети ВКонтакте