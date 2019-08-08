Общество

Команда Псковского облсовпрофа заняла второе место в соревнованиях по стрельбе на турслете

На берегу реки Шелонь в Порховском районе продолжает работу туристический слет Санкт-Петербург Витебского регионального отдела ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге и Псковского облсовпрофа. В первый день соревнований, 9 августа, состоялись соревнования по лесной лапте, волейболу, биатлону, стрельбе, а вечером – конкурс поваров. Сегодня, 10 августа, участники слета уже приняли участие в рыбалке и сейчас готовятся к одному из самых серьезных соревнований – преодолению туристической полосы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обсовпрофа.

Команда Псковского облсовпрофа в этом году выступает сильнее, чем в 2018-м: в командном зачете по стрельбе она заняла второе место, кроме того, как сообщили в судейской коллегии, участница команды Кристина Гаврилькова (профсоюз работников образования) претендует на абсолютное лидерство в индивидуальном зачете. Кроме того, команда областного профсоюзного объединения заняла второе место в конкурсе поваров и третье место в соревновании по рыбалке.

Один из участников команды Псковского облсовпрофа Дмитрий Лупанов (профсоюз работников культуры, Псковская областная универсальная научная библиотека) также отметил, что в этом году команда показывает лучшие результаты. «Я участвую в этом туристическом слете второй раз и таких опытных участников в нашей команде всего трое – еще Юрий Валетов (профсоюз работников жизнеобеспечения) и Алексей Зимин (профсоюз работников культуры). Но благодаря сплоченности, а также творческому подходу нам удается занимать и призовые места. Хотя в спортивной составляющей нам иногда приходится руководствоваться принципом «главное не победа, а участие», и мы с волнением ждем начала главного события сегодняшнего дня – преодоления полосы препятствий. Но рассчитываем, что в конкурсе самодеятельности нам удастся себя проявить. В конкурсе поваров это удалось: судьи оценили и вкус, и творческую подачу нашего блюда – ухи. Также успешно для нас прошли соревнования по стрельбе и рыбалки. Погода сегодня благоволит, собственно, уже и вчера во второй половине дня дождя не было. Поэтому мы очень рады, что можем принять участие в профсоюзном туристическом слете в Порховском районе. Я его ждал, и записался сразу, как только увидел объявление о наборе команды. Я увлекаюсь горным туризмом, но хочу сказать, что такой вид туризма не менее интересен», — сказал Дмитрий Лупанов.

Напомним, что профсоюзный туристический слет в районе деревни Сопка Порховского района будет проходить до 11 августа включительно. Впервые команда Псковского облсовпрофа приняла участие в туристическом слете железнодорожников в 2018 году. В этом году областное профсоюзное объединение не только участвует в соревновательной части мероприятия, но и выступает его соорганизатором.