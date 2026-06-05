Евгений Васильев принял участие в Ассоциации детских больниц в Нижнем Новгороде

Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев принял участие в съезде главных врачей детских больниц России, сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Евгений Васильев / ВКонтакте

«Дорогие друзья, ежегодно мне выпадает честь участвовать в съезде главных врачей детских больниц России. В этот раз 27 съезд Ассоциации детских больниц состоялся в Нижнем Новгороде, особо почитаемым мною за свою историческую ценность и великие подвиги народа», - отметил Евгений Васильев.

Он подчеркнул, что среди всех конгрессов и конференций именно работа этой Ассоциации задает вектор развития детского здравоохранения в России.

«Ассоциация позволяет нам увидеть лучших, сравнить все данные, обменяться опытом, ну и, конечно, всегда появляется шанс обсудить важнейшие детали с Председателем Николаем Вагановым и руководителем Департамента детства Минздрава РФ Рафаэлем Шавалиевым. Могу лишь добавить, что все цели поездки достигнуты, радостно возвращаюсь на Родину», - заключил Евгений Васильев.