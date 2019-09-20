Общество

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Александром Коноваловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

В эфире ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с гостем проблемы сферы городского образования на старте нового учебного года, а также поговорят о судьбе стадиона «Машиностроитель».

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы Александру Коновалову.

Трансляция завершена.