Общество

Отведенных денег не хватит - замглавы администрации Пскова о ремонте Детской музыкальной школы № 5

Заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов заявил, что средств, отведенных на ремонт Детской музыкальной школы №5 (улица Коммунальная, 48), - недостаточно. Об этом Александр Коновалов сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Все наши строения ветшают, а денег - критически не хватает. Но все же удалось изыскать средства на первоначальный ремонт Детской музыкальной школы № 5. Депутаты Псковской городской Думы тоже немножко подужались и изыскали средства, посмотрев на бюджет Гордумы. Но, полагаю, тех денег будет недостаточно, и нам нужно будет планировать на трехлетний бюджет еще 5 - 7 миллионов рублей, чтобы данное учреждение привести в порядок».

Кроме того, замглавы администрации добавил, что, по его мнению, здание на Коммунальной, 48, не подходит для музыкальной школы.