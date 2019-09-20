Общество

В Псковской области пройдут занятия школы по формированию лидерской команды талантливой молодежи

Трехдневная летняя школа, нацеленная на формирование региональной лидерской команды из числа талантливых детей, молодежи и их наставников, пройдет в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие будет происходить 2 - 4 октября

«Мероприятие организовано в соответствии с соглашением о сотрудничестве между администрацией Псковской области и агентством стратегических инициатив (АСИ), в целях реализации стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов"», - отметили в ведомсвте.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что занятия направлены на расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и социально-активных детей и молодежи, формирование региональной сетевой инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи. Также - на практическое применение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность образования; развитие механизмов мотивации и вовлечения детей и молодежи в социально-экономическое развитие региона, а также на расширение государственно-частного партнерства в сфере образования и внедрение новых форм наставничества детей и молодежи с участием представителей работодателей.

«Школа АСИ пройдет на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Руководитель регионального проектного офиса - к.э.н., доцент Псковского областного института повышения квалификации работников образования Елена Рыбальская», - сообщили в ведомстве.

Напомним, между Псковской области и АСИ осуществляется взаимодействие по целому ряду направлений. Одно из них - содействие в развитии профессионального образования в Псковской области в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International и кадровое обеспечение промышленности и других отраслей народного хозяйства. Соглашение о внедрении стандарта современных управленческих практик, направленных на обеспечение промышленности и экономики региона требуемыми высококвалифицированными кадрами, было подписано Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой на ПМЭФ-2018.