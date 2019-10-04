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Общество

Кабмин одобрил законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья

04.10.2019 13:32|ПсковКомментариев: 0

Правительство одобрило законопроект, который корректирует основания для признания многоквартирного дома аварийным и устанавливает особый порядок возмещения за изымаемые квартиры в таких домах. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

Изменения планируется внести в Жилищный кодекс и закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Документ будет внесён в Госдуму в установленном порядке.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента для создания новых механизмов переселения россиян из непригодного для проживания жилья, которые обеспечивали бы соблюдение их жилищных прав.

Проект предусматривает изменение оснований, критериев и порядка признания многоквартирного дома аварийным. Также планируется установить особый порядок определения возмещения за изымаемое жильё в аварийных домах. Кроме того, документ предоставляет региональным властям право устанавливать собственникам квартир дополнительные меры поддержки по обеспечению их жильем при переселении из аварийных домов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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