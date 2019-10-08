Общество

Поэтапный план развития острова им. Залита представили местным жителям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 9 октября, находится с рабочим визитом на острове им. Залита. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, его сопровождают глава Псковского района Наталья Федорова, первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместители губернатора Нинель Салагаева и Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту Борис Елкин, председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, глава областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко, председатель комитета по МСУ Елена Тимашова, главный архитектор региона Евгений Шапкин.

В предыдущий раз губернатор был на Талабских островах 24 августа и по итогам поездки сформировал ряд поручений. Сегодня он посетил острова, чтобы проверить их исполнение, а заодно, как и обещал, обсудить с местными жителями поэтапный план развития острова.

В начале визита губернатор провел совещание с инициативными жителями острова, поблагодарив их за активность в создании ТОСа. Это действенная, хорошая мера поддержки, подчеркнул Михаил Ведерников.

Далее Евгений Шапкин представил небольшую презентацию, как может выглядеть остров Залита в перспективе. Так, там планируется обустроить дорогу с гравийной подсыпкой, объединенную с велодорожкой, зону мемориала с маленькой парковкой и скамейками. Также на острове будет несколько рекреационных зон с освещением, беседками и скамейки. Есть возможность организовать на острове детские площадки, а там, где футбольное поле, можно обустроить ресторан, добавил Евгений Шапкин.

Присутствующие обсудили этот проект и решили его доработать с учетом прозвучавших предложений.