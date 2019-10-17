Общество

Опекунов предложили обязать согласовывать переезд

Минпросвещения подготовило проект поправок в Гражданский кодекс, согласно которому опекуны должны будут согласовывать вопрос о перемене места жительства несовершеннолетних подопечных с органами опеки и попечительства, сообщает «ПГ».

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он связан с законопроектом, предполагающим ужесточение правил усыновления и опеки, который Минпросвещения представило ранее.

В действующей редакции ГК прописано, что опекуны обязаны сообщать о перемене места жительства.

«Реализация законопроекта позволит исключить случаи ухудшения опекунами (попечителями) условий проживания подопечных при перемене места жительства», — говорится в пояснении к проекту.

Минпросвещения 18 октября повторно опубликовало законопроект, ужесточающий правила опеки и попечительства. В частности, предложено ввести обязательное психологическое обследование желающих взять опеку, а также запретить усыновлять больше одного ребенка в год.