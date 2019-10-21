Общество

Работы по строительству станции очистки питьевой воды в Черехе завершатся к концу октября

Работы по строительству станции очистки питьевой воды в Черехе завершатся к концу октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Отметим, контракт с подрядчиком был заключен в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» / «Общее Чудское озеро - 2» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.

С момента заключения контракта в конце сентября 2019 года выполнен большой объем работ. Произведен спил деревьев для расчистки строительной площадки, вырыт котлован для закладки фундамента. В настоящее время ведутся бетонные работы для устройства фундамента под установку резервуаров для очистки воды. Этот этап будет завершен к концу октября 2019 года. Все строительные работы планируется завершить до конца 2019 года. Введение в эксплуатацию данного объекта позволит обеспечить чистой питьевой водой более 2 тысяч жителей деревни Череха, что значительно улучшит качество жизни населения.